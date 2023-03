Twee hangbuikzwijnen gedumpt in Drents Friese Wold: 'Hoe kun je dat de dieren aandoen?'

Vol ongeloof is boswachter Sanne van Gemerden van Natuurmonumenten over de vondst van twee hangbuikzwijnen in het Drents Friese Wold. De dieren liggen op de heide, in een zelfgemaakt bedje van pijpestro. Van Gemerden vermoedt dat ze zijn gedumpt. "Waarom doen mensen zoiets?"

Met een speciale aanhanger voor vee wilden Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en Drent Landschap de dieren vangen en brengen naar een voorlopige opvangplek, maar dat is mislukt. "Een van de dieren werd boos en gooide zijn gewicht in de strijd. Toen gingen ze er vandoor", zegt Van Gemerden. Ze waren met z'n twaalven aanwezig om ze te vangen.

De meldingen over de hangbuikzwijnen komen sinds gisterochtend binnen. Daarom bestaat het idee bij Natuurmonumenten dat ze in het weekend zijn achtergelaten. "Je kunt er ook bij in de buurt komen en ze schrikken niet. Dus dat zijn geen wilde dieren", zegt Van Gemerden. Ze kan er met haar hoofd niet bij. "De dieren zijn achtergelaten op de heide. Het is maart, daar is voor die dieren niets te eten. Hoe kun je ze dat aandoen?"