Drentse Statenleden zwaaien af en blikken terug met een lach

Nee, het is niet de grootste wisseling van de wacht in de Drentse politiek ooit. Al lijkt het bijna wel zo, met vanaf morgen zeventien zetels voor BBB, winst voor Volt en de PvdD. Vandaag zwaaien 24 politici af, toch meer dan de helft van Provinciale Staten.

De laatste vergadering van Provinciale Staten was dan ook vooral een dag van terugblikken met de vertrekkende Statenleden. Dat gebeurde met een lach en een traan. Ook ging het vooral over de mens achter het Statenlid, een klusje dat aan commissaris van de Koning Jetta Klijnsma wel is toevertrouwd.

Vicevoorzitter Ralph du Long blikte terug op het vergaderen tijdens de coronacrisis, waarin in hoog tempo een speciaal systeem voor videovergaderen werd opgetuigd. Dat leverde volgens Du Long een mooi inkijkje in het privéleven van Statenleden op. "Katten, kroketten en kledingrekken kwamen in de voor- en achtergrond voorbij", lachte Du Long. "En Statenleden die de was ophingen tijdens de vergadering of het plafond aan het witten waren."