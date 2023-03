Gezondheidsmonitor: vaker zelfmoordgedachten, mishandeling en obesitas

Volgens cijfers over heel Nederland hebben jongvolwassen vrouwen en jongeren in de stad het vaakst last gehad van mentale klachten. 63 procent van de vrouwen en 56 procent van de jonge mensen in stedelijke gebieden zeggen dat ze mentale klachten hadden. In de meeste gevallen ging het om lichte klachten, schrijft de NOS . Over het algemeen zegt iets meer dan de helft (53 procent) van de jongvolwassenen dat ze last hadden van bijvoorbeeld angst of depressieve gevoelens.