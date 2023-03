Twee verdachten dodelijke steekpartij Yorneo ook verdacht van overval op McDonald's Emmen

Twee van de drie mannen die vastzitten voor betrokkenheid bij de dood van een 26-jarige medewerkster van jeugdzorginstelling Yorneo in Emmen, worden ook verdacht van een gewelddadige overval op het McDonald's-restaurant in Emmen op 9 januari. Het gaat om een 16-jarige en 19-jarige man. Bij die overval zou ook een 17-jarige jongen uit Emmen betrokken zijn geweest.

De andere man die vastzit voor betrokkenheid bij de dood van de Yorneo-medewerkster is eveneens negentien jaar. Samen met de andere 19-jarige verdachte wordt hij ook verdacht van betrokkenheid bij een straatroof in Angelslo op 12 januari. De twee minderjarige verdachten van 16 en 17 jaar worden daarnaast ook verdacht van een diefstal met geweld eind november 2022 in Veenoord.