Marjan Dol wordt de nieuwe directeur van SNN

Bronda gaat per 1 januari aan het werk als gemeentesecretaris van de gemeente Groningen.Dol is nu nog directeur van de Meldkamer Noord-Nederland in Drachten. Daarvoor was ze verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering in het Shared Service Center van de politiekorpsen Drenthe, Fryslân en Groningen en de noordelijke staf bij de vorming van de Nationale Politie.Vorige week kwam SNN nog in het nieuws vanwege een inbraak in een mailbox van het samenwerkingsverband. Bij de inbraak kwamen gegevens van leveranciers in handen van criminelen.Twee mailboxen van medewerkers werden openbaar nadat ze op een zogeheten phising mail hadden geklikt.Volgens Sigrid Tersteeg van SNN valt de schade van de inbraak mee. Zes bedrijven hebben zich gemeld met de vraag of hun gegevens zijn misbruikt. Volgens Tersteeg was dat in alle gevallen niet zo. Vooralsnog lijkt het er volgens haar op dat de inbraak minder erge gevolgen heeft is dan gedacht.