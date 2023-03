Oplossing in zicht voor ontbrekend stuk fietssnelweg in Assen: geen omleiding

De doorfietsroute van Assen naar Groningen loopt grotendeels strak langs het Havenkanaal en Noord-Willemskanaal. Het traject is zo'n dertig kilometer lang en is in anderhalf uur op een e-bike te doen.

Het is een project van de provincies Drenthe en Groningen, het Rijk en de gemeenten Assen, Tynaarlo en Groningen. Ze willen daarmee het fietsverkeer stimuleren. De aanleg is al jaren bezig. Twee jaar geleden begon de gemeente Assen met de aanleg op haar grondgebied.

Met het laatste Asser stukje is de fietssnelweg naar Groningen trouwens nog steeds niet compleet. Bij Vriezerbrug moet nog een fietstunnel komen. Die zou volgens een raming van de provincie zo'n zeven miljoen euro kosten. De aanleg ervan is gepland in 2025, maar of dat nog haalbaar is voor dat bedrag door alle gestegen bouwkosten is zeer de vraag. Het geld voor de fietssnelweg Assen-Groningen komt vooral van de provincies en het Rijk.