Krimpbestrijder Jan Roelof Vos (77) uit Eexterveen overleden

In zijn woonplaats Eexterveen is zaterdag Jan Roelof Vos overleden. Vos was jarenlang voorzitter van de plaatselijke Vereniging Dorpsbelangen en zette meerdere projecten op om krimp in zijn geboortedorp te voorkomen. Ook was hij lid van Gemeentebelangen Aa en Hunze.

Vos werd in zijn thuisregio bekend door zijn strijd om de leefbaarheid van plattelandsdorpen, en met name Eexterveen, te verbeteren. Mede door zijn inspanningen werd het oude dorpshuis nieuw leven in geblazen, werden woningen gebouwd voor starters- en senioren en kreeg Eexterveen weer een café.

Krimp bestrijden

Krimp vond Vos een vies woord. Van het idee dat achteruitgang van het voorzieningenniveau van dorpen op het platteland onvermijdelijk is, wilde hij niets weten. Zo lang dorpsbewoners er zelf maar de schouders onder zetten, kon je volgens hem de krimp bestrijden.

Buiten Eexterveen werd zijn werk opgemerkt in dorpen met dezelfde problemen. De plannen van Vos werden door andere dorpsbelangenverenigingen gebruikt als inspiratiebron voor eigen ideeën om de leefbaarheid te versterken. Ook is er een documentaire gemaakt over de krimpbestrijding in Eexterveen.

"Hij wilde per se zorgen dat Eexterveen leefbaar blijft en daarvoor durfde hij de grenzen op te zoeken", memoreert dorpsbelangenvoorzitter Jantinus Esschendal. "Dat ging af en toe met de botte bijl en daardoor was Jan Roelof bij de één geliefder dan bij de ander. Maar het ging altijd op een correcte manier en met het doel om het dorp beter te maken."

'Hele dorp was trots'

Bij veel van zijn plannen had Vos medewerking nodig van de gemeente Aa en Hunze en hij kwam daarom regelmatig op het gemeentehuis in Gieten. Eerste halte was dan vaak voormalig wethouder Henk Heijerman, die verantwoordelijk was voor de dorpen in de gemeente.

"Zijn grootste project was de realisatie van het dorpscentrum", vertelt Heijerman. "Dat was een lastig proces, omdat het gebouw twee eigenaren had. De gemeente moest een deel aankopen, maar dat wilden we niet. Hij heeft toen veel geld opgehaald om dat toch voor elkaar te krijgen en uiteindelijk is het plan in 2018 gerealiseerd. Het hele dorp was daar trots op."

Onderscheiding

Een jaar geleden kreeg Vos uit handen van de burgemeester van Aa en Hunze een koninklijke onderscheiding voor zijn verdiensten voor Eexterveen. "Dat lintje heeft hij zeker weten verdiend", aldus Heijerman.