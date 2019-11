Zo bescherm je vogels tegen katten

Dat blijkt uit een artikel van juristen Arie Trouwborst en Han Somsen van de Tilburg Universiteit. Zij stellen dat wanneer je je kat vrij laat rondlopen, je ecologische schade aanricht en dus in strijd met Europese regels handelt.De kat zou voor bijna 370 bedreigde diersoorten een gevaar vormen. Volgens Olk is de huidige situatie vooral zorgwekkend voor mussen en merels, waar het beide niet zo goed mee gaat. "Bij mezen zal het misschien nog wel meevallen. Maar op den duur geven katten natuurlijk wel extra druk, naast alle andere factoren die slecht zijn voor vogels.”Olk ziet dat het met bepaalde vogelsoorten slecht gaat, "maar in de statistiek is niet precies terug te vinden waar dat aan ligt." Wel denkt hij dat katten daar zeker deel van uitmaken.Tussen buitengebied en stad of dorp zit volgens Olk een verschil. "Mussen, merels en mezen zijn in de stad vaak de pineut als de katten ze pakken. Dat is vooral in de tijd dat vogels nesten hebben of jongen net uitvliegen. Die jonge merels zijn heel kwetsbaar en een makkelijke prooi voor katten. In het buitengebied, als katten verwilderen bijvoorbeeld of daar vanuit de boerderij een heel eind het land op gaan, zijn ook weidevogels soms de klos", vertelt Olk.De vogelkenner wil mensen die een kat willen niet verketteren, "maar neem er dan geen vier, zoals sommige mensen wél doen. Of zorg ervoor dat ze niet kunnen verwilderen, want verwilderde katten vormen een groot probleem".Ook kun je je kat een belletje omhangen, zodat vogels je huisdier op tijd horen aankomen. Olk: "En in het voorjaar kun je er extra op letten dat wanneer er jonge merels in de tuin zitten je je kat binnenhoudt. Met een dag of tien kunnen deze jongen zich wel redden en zijn ze niet meer zo kwetsbaar".En vogelvoer kun je dus beter niet op de grond strooien, "want de vogels eten dan op de grond en zijn zo een makkelijke prooi voor katten. Meer dan wanneer ze ergens in de boom eten moeten pakken.”