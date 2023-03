Dertig maanden cel voor ontucht door 'gekke oom' op camping Witterzomer

Een 32-jarige man uit Lutjegast is voor ontucht en seksueel misbruik van vier jongens veroordeeld tot een celstraf van 2,5 jaar, waarvan een jaar voorwaardelijk. Tegen de man was vier jaar (waarvan een jaar voorwaardelijk) geëist. Het ging om jongens tussen 7 en 14 jaar.

De man betaste eind augustus vorig jaar op camping Witterzomer een 7-jarige jongen onder de douche. De man verbleef bij zijn zus op de camping en stond er bekend als kindervriend of 'gekke oom'. De ouders van het kind deden aangifte en de politie nam de telefoon en spelcomputer van de dertiger in beslag.

Hierop stond kinderporno. Waaronder ook zelfgemaakte porno van een toen 11-jarig jongetje. Het kind zette hij aan tot ontuchtige handelingen voor de camera. Uit de telefoongegevens bleek ook dat de man in 2013 met een 14-jarige jongen naar het pretpark bij Biddinghuizen is geweest. De jongen werd daarop bij de dertiger thuis seksueel misbruikt.

Kort voor zijn aanhouding deed de man met een 13-jarige jongen online seksspelletjes. Hij leerde de jongen kennen via een chatsite. Zeer ernstige feiten, zei de rechter. Waarbij de volwassen man misbruik maakte van zijn overwicht dat hij op de kinderen had. Hij had alleen oog voor zijn eigen lustgevoelens en hield geen rekening met de schade die hij aanrichtte, zei de rechter.