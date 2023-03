Geen bieb in Grote Kerk Meppel, stichting dreigt zich terug te trekken

De plannen voor een bibliotheek in de Grote of Mariakerk in Meppel zijn van tafel. Over een andere invulling van het gebouw is onenigheid ontstaan tussen de Protestantse Gemeente en de Stichting Grote of Mariakerk. De stichting dreigt zichzelf op te heffen.

Kerkdiensten worden al jaren niet meer gehouden in de monumentale kerk, om het gebouw een nieuwe invulling te geven werd de Stichting Grote of Mariakerk opgetuigd. Maar juist die stichting denkt er over na om er de brui aan te geven na een 'onverwachte wending'.

Geen bibliotheek

Die wending kwam nadat plan A voor de kerk van tafel ging: een bibliotheek. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Meppel liet weten niet te kunnen meewerken aan een verhuizing van de bieb naar de kerk. Het zou niet passen in het beleid en de financiële risico's zouden te groot zijn.

Daarom werd overgeschakeld naar plan B. "Geen minder plan, maar een ander plan", zegt Bart van den Dolder, secretaris van de Stichting Grote of Mariakerk.

Ondernemers

Er werden gesprekken gevoerd met Meppeler ondernemers. "Een van de ondernemers gaf aan de kerk te willen overnemen en bij de exploitatie te denken aan de organisatie van gala's, festivals en andere activiteiten in de ruimste zin", meldt de stichting. "Ook zou het gebouw waar mogelijk beschikbaar zijn voor rouw en trouw en bleef de mogelijkheid van het houden van concerten bestaan."

Een ideaal scenario, maar de ondernemer is volgens de stichting afgehaakt omdat het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Meppel zelf ook gesprekken was opgestart met een andere Meppeler ondernemer. De protestantse gemeente is nog eigenaar van de kerk. "Het stichtingsbestuur vindt dit onjuist en voelt zich overvallen door de handelwijze waarbij tijdens lopende gesprekken ook overleg met een andere partij wordt gevoerd. Bijkomend gevolg was ook dat de eerste geïnteresseerde ondernemer zich niet serieus genomen voelde en zich terugtrok", stelt de stichting.

De voorzitter van de kerkrentmeesters, Berend Bossen, vindt het te vroeg om te reageren. Het enige wat hij kwijt wil is dat er een nieuwe situatie is ontstaan nadat het plan voor de bibliotheek van tafel ging. "Contractueel is vastgelegd dat de stichting het eigendom van de kerk zou overnemen bij een andere invulling. Nu dat niet doorgaat, is het een heel andere situatie. Op zo'n situatie moeten wij ons als college bezinnen."

Geen rol meer