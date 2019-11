Tynaarlo moet behoefte aan zorgcomplex Zeijen beter duidelijk maken

Volgens de Raad van State heeft de gemeente momenteel nog niet hard kunnen maken dat er behoefte is aan de zorgwoningen.Er ligt een plan voor maximaal zestien zorgwoningen, met daarnaast acht kamers bestemd voor logies al dan niet in combinatie met medische zorg en revalidatie. Volgens de gemeente zou het complex aan de Minister Cremerstraat, op het erf van een boerderij, moeten komen. De gemeente had in het bestemmingsplan mogelijk gemaakt dat er zorgwoningen mochten komen.Een buurtbewoonster maakte echter bezwaar tegen de zorgwoningen, omdat volgens haar niet duidelijk is gemaakt dat er behoefte is aan de zorgwoningen in het buitengebied.De Raad van State vindt nu dat de gemeente duidelijk moet maken waarom het complex per se in het buitengebied moet komen.