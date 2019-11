Michaël Heylen en de Belgische Pralines

“Om het lief uit te drukken: Nederlanders zijn rechtuit. Dat kan ik wel appreciëren. Dat vind ik wel een mooie mentaliteit”, zegt Heylen. Na de krachttraining is hij in het centrum van Emmen te vinden. “Ik denk dat we hier moeten zijn. Bij de chocolatier. Zijn dat Belgen?”Zonder blikken of blozen neemt Heylen tijdens het draaien van het item de regie over. Ook in de defensie van FC Emmen moet hij sturen. De late 1-1 van RKC Waalwijk doet Heylen daarom nog steeds zeer. “Het is jammerlijk puntenverlies. We hadden iets heel anders in onze gedachten. Zeker wanneer je in de 96ste een goal tegen krijgt.”“Met een punt schieten we niets op”, is Heylen stellig. Voorafgaand aan de gelijkmaker van de hekkensluiter uit Noord-Brabant ging veel mis in de defensie van FC Emmen. “De verdediging wordt vaak veel besproken, omdat we veel tegengoals binnenkrijgen. Als je kijkt naar de manier waarop, vind ik dat jammer. Het zijn vermijdbare doelpunten. Dan betaal je echten dat vind ik jammer. We moeten blijven knokken en werken.”Terug naar de chocolatier in het centrum van Emmen. Heylen vertrekt op zijn vrije dag doorgaans naar Antwerpen om familie en vrienden op te zoeken. “Ik vroeg mij af of ik een paar pralinetjes mee mag nemen voor het thuisfront”, vraagt de Belg beleefd. “Een Belgisch pralinetje zegt de familie nooit nee tegen.”Heylen kiest voor melkchocolade met hazelnoot. Na de korte trip naar Antwerpen keert de verdediger terug naar Drenthe om met de ploeg voor te bereiden op het thuisduel van zondagavond met PSV. “Dat zijn wedstrijden die bovenaan je kalender staan aangeduid. Dan kun je, je in de picture spelen.”“We gaan er alles aan doen om hard te werken. Om het PSV zo moeilijk mogelijk te maken. Het is geen wedstrijd die we moeten winnen, maar mochten we er iets tegen kunnen rapen is het schitterend. Rechtstreekse concurrenten gaan niet veel punten pakken tegen deze teams”, is de heldere analyse van Heylen.Hij krijgt een doosje met pralines in zijn handen gedrukt en kijkt nog één keer in de camera. “Meneer gaat afrekenen”, grijnst Heylen, terwijl hij met veel genoegdoening naar de verslaggever wijst. “De Nederlanders mogen laten zien dat ze niet zo gierig zijn als dat er gezegd wordt.”