'Letter from Rembrandt' van Ingo Leth uit Emmen in de race voor prijzen

Het schilderij

Ingo Leth schilderde het schilderij 'Letter from Rembrandt' voor de expositie Lang leve Rembrandt, die deze zomer twee maanden lang te zien was in het Rijksmuseum in Amsterdam.



"Letter from Rembrandt, is geschilderd op een originele Nederlandse postzak en hoort bij mijn project The Letters", vertelt Leth. Toen hij zes jaar geleden een herseninfarct kreeg en in het ziekenhuis belandde, ontving hij 168 kaarten. Daarna ging Leth schilderen op postzakken.



Alles op het schilderij draait om goed gereedschap. De handen als hét gereedschap van de kunstenaar, als deze niet goed werken (zoals bij mij) kan het een groot probleem zijn", aldus Leth doelend op zijn herseninfarct. "Maar je kunt meer dan je denkt."



"Ook is het het laatste schilderij dat ik echt fijn heb kunnen schilderen", vertelt Leth, die in augustus opnieuw werd getroffen door een hersenbloeding en sindsdien aan de rechterkant weinig gevoel heeft en aan het revalideren is. "Het eerste halfjaar na de bloeding is het meest belangrijk als het gaat om herstel. Ik maak nog geen figuratieve schilderijen. Het is afwachten. Anders moet ik mijn stijl misschien omgooien."