'Woningcorporaties in de toekomst niet langer eigenaar van woningen'

De corporaties zijn een proeftuin gestart onder de naam 'Drenthe woont circulair'. In 2021 willen de corporaties 70 woningen bouwen in zes verschillende projecten. Consortia met daarin architecten, aannemers en andere partijen mochten daarvoor plannen en denkrichtingen insturen.Voor de proeftuin hebben 31 consortia een plan ingediend. Tien daarvan mochten vandaag hun plannen presenteren in De Nieuwe Kolk in Assen. Tussen de plannen zaten zeer grote verschillen. Vergezichten tegenover zeer concrete plannen die bij wijze van spreken morgen gebouwd zouden kunnen worden."Dat is ook goed. Wij willen als woningcorporaties van deze proeftuin leren", zegt Jaap Boekholt van Woningstichting De Volharding uit Aa en Hunze.Gemene deler in de gepresenteerde plannen is het gebruik van natuurlijke bouwstoffen en producten die demontabel zijn. Een huis is niet voor altijd, maar de materialen wel zeggen de consortia. “Denk daarom bijvoorbeeld aan het opzetten van een grondstoffenbank voor heel Drenthe”, zegt een van de plannenmakers.In plaats van steen en beton wordt hout meerdere malen genoemd als het belangrijkste bouwmiddel van de toekomst. Het materiaal heeft als voordeel dat het goed her te gebruiken is en dat het overal geproduceerd kan worden. Drenthe wordt door een van de consortia zelfs naar voren geschoven als de ideale provincie om hout te produceren.Architect Arnoud Olie uit Meppel wil graag zelf de eigenaar blijven van de materialen waarmee woningen worden gebouwd. De woningen zullen dan ook niet langer eigendom zijn van de woningcorporaties. Een radicaal idee dat op goedkeuring kon rekenen van de jury, maar voor de corporaties op zijn minst gezegd 'even omschakelen' is."Ik denk dat we in zo'n land wonen waar op heel veel thema's onze eigen kleurplaten maken en die vervolgens gaan kleuren. En dit is ook weer zoiets. Normaal gesproken dacht ik: ik ben eigenaar, ik heb het bezit. D'r is iemand die mij een andere kleurplaat voor legt. Het is even wennen dat ik die misschien op een andere manier moet kleuren", aldus Olie.De jury koos vandaag zes consortia die in de aankomende tijd aan zes deelprojecten van woningcorporaties worden gekoppeld. Het gaat om de volgende projecten.Vier eengezinswoningen in Noordscheschut. De materialen komen voor een groot deel uit gesloopte woningen.Vijf gezinswoningen in Klazienaveen. De woningen moeten stikstofvrij gebouwd worden en liggen dichtbij een Natura 2000-gebied.Twintig eengezinswoning in de nieuwe wijk Kloosterakker in Assen. Het moeten duurzame, betaalbare woningen worden.Zeven levensloopbestendige woningen in Valthermond op basis van zogenaamde biobased materialen.Vijftien seniorenwoningen in Gieten. Op de plek zal eerst gesloopt moeten worden.Vijftien gezinswoningen in Roden. Bewoners hebben nog inbreng bij de plannen.Welke consortia aan welk project gaan werken wordt volgend jaar bekend gemaakt. De schop moet in 2021 de grond in.