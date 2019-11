Djammen: Veertig jaar rock-'n'-roll van Dirty Boulevard

Bekijk hier de hele aflevering van Djammen

Veertig jaar lang maakt de band al muziek en ze zijn nog niet van plan om te stoppen. Speciaal voor hun veertig jarig bestaan schreven de heren drie nummers.Momenteel is Dirty Boulevard een coverband, maar zelf schrijven is de mannen niet vreemd. Aan de coverband Dirty Boulevard ligt eigenlijk de rockband Royal Relation ten grondslag, met precies dezelfde bezetting. "Daar maakten we onze eigen muziek mee, onze eigen cd's en singletjes", vertelt Aldo Koops, lid van het eerste uur. Tijdens een TT afterparty is Dirty Boulevard ontstaan als coverband. Snel bleek dat daar meer geld mee te verdienen was. "Dirty Boulevard was toen eigenlijk de band om Royal Relation te financieren", lacht Koops.De laatste jaren maakt Dirty Boulevard alleen covers, maar toch jeukte het wel toen de heren zelf schreven. "Het is supergaaf om een nummer goed te kunnen coveren", vertelt toetsenist Jeppe Oostenga. "Maar zelf dingen bedenken, zelf ergens mee bezig zijn, zelf weer eens de luiken open zetten om creativiteit aan te boren, dat smaakt altijd naar meer."De jonge geest zijn de mannen nooit verloren. Voor hen is iedere vrijdag repeteren een uitje, om over de optredens nog maar te zwijgen. "Stop een stel idioten met elkaar in een busje met wat biertjes en rij naar Brabant", grapt Jeppe. Het belangrijkste is dat ze zelf lol hebben. "Het is een beetje een jongensboek", legt Aldo uit. "Met elkaar, de verhalen en de ervaringen die je met elkaar beleeft."Op naar de volgende veertig jaar. "Als gehoorapparaten dan nog vergoed worden", lacht Jeppe.