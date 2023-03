Plannen voor bredere Norgerbrug in Bovensmilde

Zij heeft de schetsen gemaakt samen met de gemeenten Assen en Midden-Drenthe. Een nieuwe rotonde op de aansluiting N371 (Hoofdweg) met de N373 (Norgervaart) moet de doorstroming van het verkeer eveneens een impuls geven. Daarnaast komt over de N373 een plek voor fietsers om over te steken. De werkzaamheden beginnen waarschijnlijk eind 2023 en duren naar verwachting een jaar.

De provincie voorspelt dat het verkeer door de uitbreiding van de woonwijk Kloosterveen de komende jaren flink toeneemt. Daarom is ingrijpen nodig en wordt via een brug over de Drentse Hoofdvaart een extra aansluiting op de N371 gelegd. Om dit goed vorm te kunnen geven, moet de N371 (Balkenweg) verlegd en verdubbeld worden. In verband met de verkeersveiligheid zal de fietsoversteek ter hoogte van de Polweg verdwijnen.