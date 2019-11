Hoe komt het dat we te zwaar zijn?

Uit de Gezondheidsenquête van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat wij de afgelopen jaren zwaarder zijn geworden. Mannen zijn sinds 1981 gemiddeld 9 kilo zwaarder geworden, vrouwen gemiddeld 4,7 kilo.In Drenthe wonen zo'n beetje de langste en zwaarste mensen van Nederland. "Niet alleen in Drenthe, maar in heel Nederland zijn we zwaarder geworden. We zien het aantal mensen met diabetes enorm toenemen", zegt Janssen. "Vroeger noemden we diabetes type 2 nog ouderdomsdiabetes, dat kregen alleen oudere mensen, maar nu hebben veel jonge kinderen dat ook."Een van de oorzaken is dat we meer eten. Overal is tegenwoordig eten te krijgen: in de kantine, op het station en in de trein. Meestal is de verleiding dan het hoogst om iets ongezonds te eten. "We noemen dat een obesogene omgeving", zegt Janssen.We kunnen ook weer lichter worden. Janssen geeft enkele tips: "Vaker de fiets pakken, als je boodschappen gaat halen de auto laten staan. De lichamelijke beweging is dus erg belangrijk, maar ook de verleidingen van het eten weerstaan is belangrijk. "Daarnaast is het volgens de diëtiste belangrijk om 'rust, reinheid en regelmaat' na te streven. "Iedereen heeft het druk en komt nauwelijks aan het koken toe. Mensen leven te gejaagd." Als laatste tip geeft ze nog mee: "Neem niet een roze koek als ontspanning."