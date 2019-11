'280 monumentale graven in Zuidlaren moeten bewaard blijven'

In 2007 maakte de gemeente Tynaarlo bekend graven op de begraafplaats in Zuidlaren te willen ruimen. Zonde, vond de plaatselijke historische vereniging, want met het verdwijnen van graven verdwijnt ook een stukje geschiedenis."Op de begraafplaats heb je een heleboel historie. Wij vinden het belangrijk dat dit bewaard blijft", zegt Hans Fidder van de Historische Vereniging Zuidlaren. "Bij verschillende graven kwamen vraagtekens naar boven. Vaak zit er een verhaal achter."Er werd een werkgroep gevormd om in kaart te brengen welke graven een meerwaarde hebben. "We zijn alle graven gaan inventariseren. Eerst hebben we gekeken naar welke graven historische waarde hebben, later is dat uitgebreid met monumentale waarde. Dan heb je het over een bepaalde stijl of symboliek van een graf", legt Fidder uit.In totaal zouden er op de begraafplaats 3.500 grafmonumenten aanwezig zijn. Fidder: "We hebben er 2.500 kunnen waarnemen. Er zijn ook graven die we niet gevonden hebben, omdat ze onder het gras lagen, verdwenen of geruimd zijn."Graven van vooraanstaande Zuidlaarders, zoals burgemeesters en schoolhoofden, kwamen op de lijst om bewaard te worden. In totaal haalden 280 graven met historische en monumentale waarden de lijst. "De gemeente moet nu bepalen hoeveel ze er willen onderhouden", vertelt Fidder. "280 is vrij veel, maar met hulp van vrijwilligers kunnen er mogelijk meer onderhouden graven bewaard blijven."