Justitie verdenkt tandartsassistente van afpersing baas met naaktfoto’s

De vrouw werkte zeven jaar voor de tandarts in Assen. In augustus 2017 wilde de vrouw stoppen vanwege te hoge werkdruk, die zij zei te ervaren binnen de praktijk. Ze was inmiddels hoogzwanger van haar toenmalige vriend en medeverdachte in deze zaak. Beiden probeerden de tandarts ervan te overtuigen een overeenkomst te ondertekenen, waardoor de vrouw een hogere uitkering kon ontvangen.