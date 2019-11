Waterschap Vechtstromen en gemeente Emmen onderzoeken verzakkingen

Steeds meer inwoners in het veengebied in Zuidoost-Drenthe melden zich met verzakkingen en schade. “We zien dat de bodemdaling versneld is”, aldus Van der Weide. "Waar nodig en mogelijk doen we bouwtechnisch onderzoek om inzicht te krijgen in de oorzaak. Dit betekent overigens niet automatisch dat wij het probleem als gemeente kunnen oplossen. Niet alle woningen zijn hetzelfde en ook niet elke woning heeft hetzelfde probleem.”Wethouder Van der Weide roept betrokkenen op om verzakkingen en scheuren te melden bij de gemeente. Emmen breidt tegelijk ook een al lopend onderzoek naar verzakkingen uit. Daar zijn ook waterschap Vechtstromen en de NAM bij betrokken. "In januari willen we de verschillende onderzoeken met onze inwoners bespreken”, aldus de wethouder van Wakker Emmen.Ook bij waterschap Vechtstromen zijn ze geschrokken van de video’s en foto’s die gedupeerden delen op een speciale Facebookpagina. Hoewel er bij Vechtstromen nog maar één officiële melding is binnengekomen, neemt het Overijssels/Drentse waterschap de kwestie heel serieus, zo benadrukt algemeen bestuurslid Nettie Aarnink.Dat een aantal betrokkenen nu al met de beschuldigende vinger naar het waterschap wijst, vindt Aarnink voorbarig. “We hebben bij de Verlengde Hoogeveense Vaart twee meetpunten en die laten geen noemenswaardige afwijkingen zien in de stand van het grondwater”, zegt het bestuurslid.Het waterschap heeft inmiddels extra metingen gedaan bij de woning van Mirjam Weisscher in Nieuw-Amsterdam . Zij kaartte de verzakkingen als eerste aan en zette de Facebookpagina op. De uitkomsten van die metingen zijn nog niet bekend. “Maar wat we wel weten is dat de aanwezigheid van het kanaal juist een positieve invloed heeft op de stand van het grondwater”, zegt Aarnink. “Daarom is het heel goed dat we dit nu gezamenlijk gaan onderzoeken."