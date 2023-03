Gemeente Westerveld voerde boomcontroles niet uit en trekt portemonnee voor onderhoud

De gemeente Westerveld trekt 175.000 euro extra uit voor het onderhoud en toezicht op bomen in de gemeente. De gemeente voerde, doordat het bomenbeleid en -beheer niet op orde waren, al een lange tijd geen boomveiligheidscontroles en planmatig onderhoud uit. Daardoor is een achterstand in onderhoud ontstaan en voldoet de gemeente niet aan de zogeheten zorgplicht. Extra geld moet daar verandering in aanbrengen.

In de gemeente staan zo'n 53.000 bomen langs wegen en lanen en Westerveld trekt nu jaarlijks de knip om die bomen te onderhouden. Daar was al 175.000 euro voor beschikbaar en daar komt hetzelfde bedrag op jaarbasis bovenop. In totaal heeft de gemeente dus 3,5 ton beschikbaar voor het bomenonderhoud.

Zesje

Dat klinkt royaal, maar in Westerveld zou voor optimaal bomenbeheer gemiddeld zes ton per jaar nodig zijn. Door onder andere minder geld uit trekken voor inspecties en herbeplanting, kan de gemeente bezuinigen. "Zes ton zou ons een score van 8,5 op bomenbeheer geven", legt wethouder Henk Doeven uit. "Met 3,5 ton scoren we een zesje."

Met dat "zesje" weet de gemeente de veiligheidsrisco's in ieder geval te beperken, legt Doeven uit. "De gedachte erachter is om voor de minimale verplichting te gaan waarbij geen veiligheidrisico's zijn." De inspecties die anders binnen vier jaar worden uitgevoerd, worden nu in een periode van vijf jaar uitgevoerd. "Het is niet zo dat de inspecties niet worden uitgevoerd, maar wel minder regelmatig", legt Doeven uit. "Over vijf jaar zijn we dus weer helemaal bij."

Bomen herplanten?

Een andere vraag die opborrelde was hoe het zit met her herplanten van bomen, als andere bomen verdwijnen. Vanuit de provincie is de gemeente verplicht om buiten de bebouwde kom te herplanten. Helemaal niet herplanten is ondanks de bezuinigingen in ieder geval geen optie. Was het anders geweest als de gemeente financieel ruimer in haar jasje zou zitten? Die vraag durft Doeven niet zomaar te beantwoorden. "Maar, ik denk dat we op hetzelfde uitgekomen waren."