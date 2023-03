Eerste Drentse fietsen uitgedeeld in Oekraïne: 'De mensen zijn zo blij'

Stichting Oost-West Kontakten komt op verschillende plekken om fietsen te brengen. "Wij zitten nu in Trebukhiv, dat is een dorp zonder voortgezet onderwijs. Om naar school te gaan moeten kinderen 15 kilometer verderop zijn. Dat lukt wel met familieleden en zo, maar gaat makkelijker met de fiets."

Stichting Oost-West Kontakten heeft zoveel fietsen opgehaald dat niet alles meekon met de eerste lading. Ze hoopten op 70 fietsen, dat zijn er uiteindelijk 230 geworden. De fietsen die niet in het busje pasten gaan naar Meppel waar ze op een vrachtwagen geladen worden. De bedoeling is dat vanaf 5 april alle fietsen met een vrachtwagen naar verschillende plekken in Oekraïne gaan.