Isala breidt zorg bij kankerpatiënten thuis uit

Isala heeft ziekenhuizen in Meppel, Zwolle en Hardenberg. De ziekenhuisgroep kan nu vijf dagen in de week immunotherapie aan huis aanbieden. Daardoor kunnen zo'n vijfentwintig patiënten vanuit huis behandeld worden.Vanuit Isala Oncologisch centrum was het al een lange tijd de wens om sommige behandelingen bij patiënten thuis te kunnen aanbieden. In 2016 werd daarom een pilot gestart om mensen thuis te behandelen. Het hoofdgebouw van het Oncologisch centrum staat in Zwolle, maar ook het Diaconessenhuis in Meppel heeft een afdeling gespecialiseerd in kanker.Isala heeft sinds begin dit jaar een Connected Care Center. Dit onderdeel van het ziekenhuis is er om de ontwikkeling en groei te stimuleren van ziekenhuiszorg, waarbij de patiënt niet naar het ziekenhuis komt, maar thuis in zijn vertrouwde omgeving kan blijven. Die zorg wordt nu uitgebreid.