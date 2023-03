Drentse milieubeweging in stikstofdebat: 'Laat stikstofdatum los'

De voortdurende discussie over die datum staat een effectieve aanpak van het stikstofprobleem in de weg, zegt directeur Reinder Hoekstra van de Natuur en Milieufederatie Drenthe tegen Nieuwsuur : "Het kabinet, de Kamerfracties en ook Statenleden moeten geen heilig huisje maken van jaartallen. Als we eindeloos discussiëren over een datum, dan komen we geen stap verder."

De Drentse milieubeweging hoopt dat de impasse in het stikstofoverleg wordt doorbroken als het kabinet punten loslaat. Reinder Hoekstra: "Op 1 juli moet er een plan liggen hoe we dit gaan aanpakken in de provincies. Daar zou de discussie over moeten gaan: wat gaan we nu echt doen? In plaats van praten over jaartallen."