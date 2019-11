Amerikaanse specialisten vinden graven op verdachte plek naar Willeke Dost 'moeite waard'

Of het coldcaseteam van politie en justitie Noord-Nederland ook iets met die conclusie doet, is nog onduidelijk. Die bestuderen het document van de Amerikanen nog.Ruim een jaar geleden is er al gegraven in Koekange. Dat was achterin een weiland op twee plekken. Aanleiding waren verdachte radarbeelden en speurhonden die aansloegen. Dat weiland ligt achter het huis van het pleeggezin, waar de 15-jarige Willeke Dost woonde tot ze in 1992 spoorloos verdween. Bij die graafactie werd niets gevonden. Nu gaat het om een plek in de tuin, vlak achter het huis. Met kerst ging onder meer amateurspeurder Jan Huzen er zelf illegaal graven Het Openbaar Ministerie bevestigt dat het coldcaseteam in de zaak Willeke Dost inmiddels twee Amerikaanse rapporten binnen heeft. Het eerste is een onderzoeksrapport, en het tweede is een aanvulling met extra informatie over de achtergrond van beide Amerikanen. Het gaat om twee forensische onderzoekers van de politie, met als specialiteit grondradarbeelden.Over het advies van de Amerikaanse specialisten doet het OM 'inhoudelijk verder geen mededelingen', zo meldt perswoordvoerder Melanie Kompier. "Het klopt dat we nu ook het aanvullende rapport hebben. Dat gaan we nader bestuderen."De Amerikanen hebben de foto's en grondradarbeelden bekeken, die de zoekgroep Willeke Dost eind vorig jaar opnieuw liet maken. Een recherchebedrijf schakelde de Amerikanen in. De verdachte plek ligt vlak achter de woning van het pleeggezin, vlakbij bij een heg. Speurhonden van Signi sloegen op die plek ook aan. De Zoekgroep Willeke Dost eiste daarom dat politie en justitie ook daar gingen graven, maar die weigerden.Volgens Jan Huzen, die al meer dan een jaar druk uitoefent om Willeke Dost op te sporen, is de plek in de tuin niet eerder bekeken. Hij vindt dat merkwaardig, omdat deze locatie al veel eerder bij de politie zou zijn aangewezen als 'verdacht'.In 2010 was er dagenlang ook al een uitgebreide zoekactie in en vlak achter het huis. Delen van de tuin zijn toen ook afgegraven, maar die locatie bleek destijds toch niet te zijn meegenomen. "Inderdaad is die toen niet bekeken", heeft het coldcaseteam inmiddels toegegeven. Men dacht toen dat het stuk grond bij de buren hoorde.Huzen hoopt nu dat het coldcaseteam het Amerikaanse advies serieus neemt, en eindelijk gaat graven. "Om duidelijkheid te krijgen, wat er met die plek is. Of we vinden haar of we sluiten uit dat ze op die locatie begraven ligt."Hoelang het coldcaseteam nodig heeft om de rapportage van de Amerikanen te bestuderen kan woordvoerder Kompier niet zeggen. Maar het kan zeker weken duren.