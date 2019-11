Huisartsen willen meer verzorgingshuizen om ouderen te helpen

Regelmatig is zij uren kwijt met het zoeken naar plekken voor patiënten die niet meer thuis kunnen wonen. Een taak die volgens Westerhof niet bij een huisarts hoort te liggen en die bovendien voor een hoge werkdruk zorgt. En daarom moet de Tweede Kamer volgens haar nu ingrijpen.Gemiddeld zijn huisartsen drie uur per week kwijt aan het doorverwijzen van kwetsbare patiënten, blijkt uit een peiling van huisartsenactiegroep Het Roer Moet Om. "Sowieso hebben we de afgelopen jaren er als huisartsen meer taken bij gekregen, vanwege de verschuiving van zorg vanuit de GGZ en de ziekenhuizen naar huis. Het zoeken van plekken voor patiënten die niet meer thuis kunnen wonen, zorgt bij de huisartsen voor een nog hogere werkdruk."Afgelopen zomer stuurde de actiegroep ook al een pamflet naar de minister. Maar dit heeft tot nu toe tot niets geleid. "Ons probleem in Drenthe is vooral de ruimte in verzorgingshuizen. Het kost heel veel moeite om een oudere daar een plekje te bezorgen", legt Westerhof uit. "Wij worden regelmatig geconfronteerd met patiënten die alleen thuis wonen en die vaak uitgebreide medische problemen hebben. Zij kunnen zich niet meer alleen redden, maar kunnen ook niet naar een verzorgingshuis." Daarnaast kampt ook de GGZ met een lange wachtlijst, wat het erg moeilijk maakt om daar patiënten te plaatsen.De Drentse huisartsen hebben de afgelopen periode samen met ambulancezorg en ziekenhuizen al geprobeerd om de knelpunten op te lossen. "Zo hebben we een beveiligde app gelanceerd, waarmee we direct kunnen overleggen met wijkverpleegkundigen en bijvoorbeeld een ouderenarts. Daarnaast is er een coördinatiepunt opgezet. Maar zulke zaken kosten ook tijd om te regelen."Naast de terugkeer van verzorgingshuizen, vindt Westerhof dat de Tweede Kamer ook moet helpen op andere punten. "Wij moeten ook onze ICT-systemen verbeteren en hebben hulp nodig bij de financiën."