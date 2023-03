Vangpogingen hangbuikzwijnen in Drents-Friese Wold gestaakt: 'Het zijn een soort mini-tanks'

Het vangen van twee gedumpte hangbuikzwijnen in het Drents-Friese Wold is niet gelukt. Natuurmonumenten en het Drents Landschap probeerden met man en macht de twee zwaarlijvige beesten te vangen, maar het blijkt een zware klus.

"En sowieso is dit voor ons ook nieuw. Wij zijn er om de natuur te beschermen, en opeens hebben we nu te maken met boerderijdieren", vervolgt ze. Tijdens de zoektocht probeerden ze de beesten ook te lokken met voedsel om ze zo de trailer in te krijgen. "Maar ja, we krijgen ze er dus niet zomaar in."