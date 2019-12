Opnames Drentse oorlogsfilm in volle gang

'Verraderlijke liefde' speelt zich voornamelijk in het laatste oorlogsjaar in het noorden van Nederland af. Nillesen schetst de verhaallijn: "Een Saksische boerenfamilie heeft onderduikers in het bos verstopt, vlakbij de boerderij, maar wordt aan het eind van de oorlog gedwongen Duitse soldaten onderdak te geven. Mengelberg komt terug van het oostfront en wordt overgeplaatst naar Nederland. Hij heeft de leiding over deze soldaten die dus in één keer bij die boer op z'n boerderij terechtkomen. De boerenfamilie Wesselink doet z'n best de situatie te overleven. Maar dat gaat mis. Wanneer Mengelberg het onderduikershol ontdekt lijkt alles voorbij. Dan nemen de dingen een andere wending dan verwacht."Nillesen, die al de nodige acteerervaring heeft, schreef het script voor de film zelf. "Het verhaal zit al jaren in mijn hoofd. Het gaat over een Duitse Wehrmachtofficier die Nederlands-Duitse roots heeft. Vroeger had je in het grensgebied veel Duitsers en Nederlanders die met elkaar getrouwd waren. De moeder van deze officier is Nederlands, zijn vader is Duits. Bij mij was het net andersom: Mijn opa was Nederlands en mijn oma was Duits. Officier Ludwig Mengelberg krijgt morele problemen met wat hij moet doen aan het oostfront. Ik heb het verhaal gecombineerd met wat zich hier in Drenthe heeft afgepeeld: de bevrijding, operatie Amherst, de Fransen, Polen en Belgen... Ik dacht: daar moet ik een verhaal over schrijven en daar moet een film van komen."Nillesen woont met zijn gezin in het Duitse Laar, net over de grens bij Coevorden. "Ik woon natuurlijk in Duitsland en praat met veel Duitsers, ook over de oorlog. Het echte verhaal heb ik hier in Emlichheim bij de Verwaltung verteld. Zegt die ambtenaar die tegenover me zat: 'Peter ik zit hier met kippenvel te luisteren, dit gaan we ondersteunen'. Dus Emlichheim en de gemeente Laar doen wat ze kunnen om ons te helpen. En dat heb ik niet alleen in Duitsland, maar ook in Emmen, in Coevorden... door heel Drenthe."Nillesen is op een missie met de film. "De film heeft drie pijlers", vervolgt hij. "Te weten: je mag nooit een land isoleren, zoals Hitler heeft gedaan. Liefde mag je niet tegenhouden en je mag nooit een bevolkingsgroep uitsluiten. Dat gebeurt momenteel in Europa. We moeten voorzichtig zijn en leren van de geschiedenis. Dat is de boodschap en die ga je aan het einde van de film terugzien", aldus Nillesen. Hoe gaat zijn personage Mengelberg het eind van de oorlog beleven? "Dat is geheim", stelt Nillesen, "dat kan ik niet vertellen. Het is wel heel verrassend. Mensen moeten naar de bioscoop komen."Heeft Nillesen zelf wat opgestoken van het hele proces, iets geleerd wat hij nog niet wist? "Jazeker. We hebben bijvoorbeeld een gesprek opgenomen met Jan Erkelens, een kleinzoon van een Duitse soldaat, die verliefd is geworden op een Joodse danseres in Amsterdam; is echt gebeurd. Hij heeft haar door de oorlog geloodst en is uiteindelijk weer in Duitsland met haar terechtgekomen. Hij vertelde ook dat ze na de oorlog Duitsers zagen lopen die verantwoordelijk waren voor de Jodenvervolging. Ze leefden tussen oorlogsmisdadigers die niet berecht waren. Dat heeft me echt aangegrepen. We hebben geprobeerd om zo veel mogelijk van wat we in de film hebben, terug te vinden in de werkelijkheid. En het is bizar hoe vaak het klopt.""We maken de film met meerdere mensen, Stichting ZODfilm en CFX Squad. Niemand verdient eraan. We doen het allemaal voor niks. Met z'n allen hebben we een script neergezet waar ik heel erg trots op ben. In Haaksbergen mochten we onlangs een rijdende stoomtrein gebruiken voor de film. We mochten bij Ellert en Brammert filmen en binnenkort gaan we filmen in voormalig Oost-Duitsland. Op een groot privé-terrein, een oud brandstofdepot van de Wehrmacht, uit de Tweede Wereldoorlog, vol met bunkers. Ze zijn ze aan het restaureren en optimaliseren, ook voor de film. We nemen er meerdere scènes op en gaan daar bombarderen. Dat doen we met pyrotechniek, zo min mogelijk met special effects. Dat kost natuurlijk wel geld."De opnames zijn inmiddels halverwege. Nillesen: "We hebben ontzettend veel commitment en naoberschap hier in de regio, zodat we geld kunnen besparen op bepaalde opnames. Zonder geld kunnen we het niet doen en we hebben nog meer geld nodig, dus gaan we binnenkort een crowdfundactie starten. Ik hoop dat mensen gaan doneren zodat we echt kunnen gaan doen wat we in ons hoofd hebben. Zodat we hier in het noordoosten een film maken die z'n weerga niet kent."Het hele gesprek met Peter Nillesen is te horen in Drenthe Toen vanaf 14.00 uur. Daarna via uitzending gemist en de podcast.