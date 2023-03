Man staat onder bedreiging van mes pinpas af in Assen

In de binnenstad van Assen is op 7 februari een 25-jarige man uit Delfzijl overvallen door een tweetal. Onder dreiging van een mes heeft de man zijn pinpas afgestaan.

Een dag later is met diezelfde pas gepind op, onder andere, de Grote Markt in Groningen. Ook zou in Duitsland en andere plekken in Groningen gepind zijn met de gestolen bankpas.