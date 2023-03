Gebied tussen Ruinen en Dwingelderveld onder handen genomen

Het entreegebied van het Dwingelderveld bij Ruinen gaat op de schop. De verbinding tussen Ruinen en het heidegebied moet met 1,3 miljoen euro worden verbeterd. Dat betekent vaker schapen op de brink in het dorp, veiligere wegen en betere routes.

Meerdere wegen in het gebied tussen Ruinen en het Dwingelderveld worden verbreed, verhard of voorzien van maatregelen om het verkeer langzamer te laten rijden. Een deel van het verkeer moet buiten het gebied worden gehouden door langparkeren te stimuleren bij Buitencentrum De Poort aan de rand van Ruinen. Ook met betere routes kan een deel van de verkeersdrukte worden opgelost.

De Poort moet sowieso een belangrijkere rol gaan vertolken. Het is de bedoeling dat de schapen van de Ruiner schaapskudde vier keer per jaar van het veld naar Ruinen komen en te zien zijn op de Brink of bij De Poort. Bij het centrum wordt een schuilstal gebouwd voor de schapen.