Eindelijk een nieuwe brandweerkazerne op vliegveld Eelde

Volgende week wordt hij officieel geopend, maar de brandweerkazerne op het vliegveld van Eelde is al twee weken volop in gebruik. Daarmee gaat er een wens, die er al twintig jaar ligt, eindelijk in vervulling.

ARBO-technisch kon de oude kazerne al een hele tijd niet meer. Maar waarom heeft het dan zo lang geduurd voor er een nieuwe kwam? "Politiek", verzucht Groningen Airport Eelde-directeur Meiltje de Groot. "Er zijn door de jaren heen veel ontwerpen voorbij gekomen, maar dan lukte dat soms niet vanwege de prijs. Verder is er de vraag geweest of je nog wel moet investeren in een vliegveld waar zo veel discussie over was. We zijn blij dat de aandeelhouders nu hebben besloten wél te investeren."

Ook monteur en timmerman

Dat vindt ook ploegchef Jeroen Kregel. De brandweerman ziet het onderkomen van zijn team 'ruim een keer zo groot' worden. "Dit is een stuk beter", zegt hij. "Alleen al het werkklimaat. De luchtbehandeling en ventilatie is veel beter, 's winters was het moeilijk om de werkplaats in de oude kazerne op temperatuur te krijgen. Dat heb je hier niet."

Bovendien is de werkplaats een stuk groter en kan al het materieel nu onder dak staan. Dat is goed voor de levensduur van de voertuigen op het vliegveld, waarvan het gros in onderhoud is bij de brandweer. "We zijn inderdaad meer dan alleen brandweerman", zegt Kregel. "We zijn ook monteur en timmerman. Alles wat niet uitbesteed hoeft te worden, doen we zelf."

Drie minuten

De uitbreiding van de kazerne maakt volgens De Groot dat samenwerking met de Veiligheidsregio Drenthe (VRD) vergroot kan worden. "En we hebben mogelijkheden om voor collega-luchthavens meer werk te doen."