'Financiële gevolgen van leerachterstand bij vluchtelingen komen op bordje van scholen terecht'

Scholen die lesgeven aan jonge vluchtelingen kunnen financieel een flinke tik krijgen, zo schrijft Trouw . Onderwijsachterstanden die veel vluchtelingen oplopen, komen namelijk op het bordje van de scholen terecht, als de overheid niet ingrijpt.

"Als er niets verandert, gaan we dat over anderhalf tot twee jaar zeker merken", zegt Karin Zwiers, directeur van de Internationale Schakelklas (ISK) in Assen, onderdeel van het Dr. Nassau College.

Bedrag meteen beschikbaar

Voor elke vluchteling wordt een speciaal bedrag door het het ministerie van Onderwijs beschikbaar gesteld. Een kind kan dan twee jaar naar school. Die tijd is doorgaans nodig bij een jonge vluchteling, voordat hij of zij het reguliere onderwijs in kan stromen.

Probleem is alleen dat dat bedrag gelijk vrijkomt op het moment dat de vluchteling voet in Nederland zet. En dus niet pas vanaf het moment dat het kind voor het eerst naar school gaat.

Wachtlijst in Assen

In veel gevallen kan een jonge immigrant niet gelijk naar school, omdat er lang niet overal plek is. Zo is er bij de ISK in Assen een leerlingenstop. "Bij ons staan de kinderen twee tot drie maanden op de wachtlijst", legt Zwiers uit. "Stel dat wij een leerling na de zomervakantie kunnen plaatsen, dan is het kind bijvoorbeeld al acht tot negen maanden hier."

Dat betekent dat die maanden waarin het kind nog geen les krijgt, al wel meetellen. "Als het kind dan na de zomer begint, is er nog maar ruim een jaar aan financiering over, omdat het kind dan twee jaar in Nederland is", verzucht Zwiers. "Maar zo'n kind is nog niet uitgeleerd bij ons." De resterende tijd moeten de ISK's dan uit eigen zak betalen.

(Nog) geen financiële problemen

Financiële problemen zijn er nu nog niet, maar om die voor te zijn trekken de ISK's nu alvast aan de bel. "Er is een grote groep in Nederland die dit type onderwijs nodig heeft. Als het niet anders wordt, moet je op termijn snijden in je personeelsbestand. Of je moet werken met grotere klassen."

Zwiers houdt goede hoop dat het beleid in Den Haag verandert. "Ik kan me niet voorstellen dat het echt zo ver komt, maar ik krijg nog weinig signalen dat ze er wat aan doen."