BBB: 'het moet samen maar het moet wel anders'

Stikstof controversieel

Totdat er een nieuw Gedeputeerde Staten is, wil de BBB een aantal dossiers controversieel verklaren. "Stikstof, en het inruilen van landbouwgrond voor wensnatuur." BBB wil voorkomen dat het demissionaire college van Gedeputeerde Staten over het eigen graf heen regeert op voor de nieuw gekozen partij belangrijke dossiers.

Concreet betekent dit, dat bijvoorbeeld het Provinciaal Programma Landelijk Gebied (PPLG) in de wacht wordt gezet. In het PPLG moeten provinciebesturen aangeven hoe ze willen omgaan met natuur, klimaat, landbouw en vooral stikstofuitstoot. Alle provincies moeten uiterlijk op 1 juli een eerste versie van het PPLG bij het Rijk inleveren. Woensdag liet de nu demissionaire CDA-gedeputeerde Henk Jumelet van Landbouw en Milieu nog weten gewoon door te willen gaan met de gebiedsplannen.

Een motie daarvoor zit al in Schuinders' achterzak voor tijdens de eerstkomende Statenvergadering. Niet alleen omdat volgens hem de BBB een rem wil zetten op beleid waar ze het niet mee eens zijn. Zo moeten mogelijke coalitiepartners VVD, CDA en PvdA maar eens laten zien dat het het echt menen dat het anders moet.

Naar 2035

Het kabinet wil dat de stikstofuitstoot in 2030 is gehalveerd. BBB is daar tegen. 2035 is bespreekbaar, maar de gedwongen uitkoop van boeren moet van tafel. De BBB krijgt steun van de Natuur- en Milieufederatie Drenthe. Die maakte woensdag bekend dat het kabinet het jaar 2030 moet loslaten als datum waarop de stikstofuitstoot moet zijn gehalveerd.

Reacties andere partijen

VVD-fractievoorzitter Willemien Meeuwissen had een goeie VVD-draai gevonden om bij de BBB aan tafel te kunnen: "Nederland wil dat de politiek het anders gaat doen. Niet alleen met stikstof. Ook houding, gedrag, stad versus platteland, Randstad versus regio. We zijn al een tijd bezig onze landelijke partij bij te sturen. Ik hoop dat de winst van BBB wat gaat veranderen in Den Haag. Wat BBB wil zijn wij al vier jaar mee bezig."

En daarmee denkt Meeuwissen dat ze al safe zit aan de onderhandelingstafel en in de startblokken als gedeputeerde. Maar Gert-Jan Schuinder ziet ook twijfels of de partij voldoende het huidige beleid echt los wilt laten.

Het CDA heeft inmiddels z'n wonden gelikt en fractievoorzitter Henk Jumelet wil wel weer door als gedeputeerde. Volgens hem is een college met breed draagvlak nodig dat z'n weg goed kent in het Noorden, Den Haag en over de grens. Lees: ik ben beschikbaar want dat kunnen ik en het CDA leveren. "De verwachting over 17 BBB-statenleden is hooggespannen en schept verantwoordelijkheid. Maar: BBB is aan zet."

PvdA Yvonne Turenhout: "Ons past bescheidenheid. Wij zien een akkoord op hoofdlijnen. Dat is wat ons betreft ok. Het geeft ruimte voor brede verbinding in de Provinciale Staten." Ook de PvdA wil wel in het college.

Over rechts

Een coalitie over rechts zou ook kunnen. De PPV is er wel voor in, sterker nog volgens PVV-leider Nico Uppelschoten zullen ze de BBB helpen om hun plannen te realiseren: "Opstand LPF, Opstand Forum, Opstand BBB. Laat deze kiezersopstand nu wel succesvol zijn! PVV zal alles er aan doen om de missie van BBB tot een succes te maken.

Maar ook ons past bescheidenheid, de winst van BBB is ook een aanklacht tegen ons." Over de collegevorming is Uppelschoten stellig: "Niet BBB aansluiten bij bestaande motorblok, BBB is het motorblok. Het aantal zetels van de BBB rechtvaardigt twee keer zoveel gedeputeerden als van andere partijen." Maar Schuinder heeft al aangegeven dat bij drie BBB gedeputeerden er een onbalans in het bestuur komt.

Sam Pormes, GroenLinks: "De winst van Volt en Partij van de Dieren is goed van het groene smaldeel in deze staten." En over de verkiezingsuitslag: "rechtspopulisme maakt plaats voor agrarisch populisme. De BBB-kiezers hebben voor alles gekozen. Het programma van de BBB staat vol tegenstrijdigheden." De vraag van Schuinder, die zichzelf absoluut niet als agrarisch populistisch ziet, aan Pormes of ze kunnen samenwerken was hem meteen beantwoorden. Pormes: "Dat word heel lastig."

Partij voor de Dieren-fractievoorzitter Renate Zuiker deed er goed aan niet de vele verschillen maar de overeenkomsten met BBB te benadrukken: "In onze beide programma's zitten gezonde bodem, gezonde dieren, gezonde boeren. Maar transitie in landbouw is voor ons de enige weg vooruit. Wij willen geen nieuw college met het CDA en de VVD. Die hebben er voor gezorgd dat de landbouw jarenlang vooruit is geschoven."

Zaterdag verder praten

Astrid Nienhuis (VVD, burgemeester in het Noord-Hollandse Heemstede. ) is de verkenner voor het nieuwe college en zij wil na een gedane eerste ronde komende zaterdag met een kleine groep partijen verder praten. Wie dan aan tafel komen wil ze niet zeggen. "Maar de samenstelling van zaterdag heeft niets te maken met een mogelijke richting die een nieuw college op gaat."