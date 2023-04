Leegstaand winkelcentrum Swaenenborgh in Meppel gaat veranderen in een 'indoor pretpark'

Call of Duty en Harry Potter

In het winkelcentrum in Meppel gaat Warrior Events verschillende spellen inrichten. Smit: "Een grappig spel, een spannend spel en ook een thriller." Als voorbeeld noemt ze een spel dat gaat lijken op het computerspel Call of Duty en één die geïnspireerd is op Harry Potter. De spelers krijgen een soort horloge waar onder meer levens op worden getoond. Wie geen levens meer heeft, is af.

Het bedrijf, gevestigd in Groningen, krijgt hier bijna het hele winkelcentrum voor beschikbaar. Zowel de begane grond, die bestaat uit winkelpanden, als de ruimte van de voormalige bioscoop op de eerste verdieping, gaat gebruikt worden voor de spellen. Alleen de Albert Heijn blijft in de Swaenenborgh bestaan. In het winkelcentrum zit nu tijdelijk een Xenos, vanwege een verbouwing van haar oorspronkelijke winkel en er komt een winkel voor vloeren in. Die gaan er wel uit.

Smit hoopt dat de eerste spellen in september gespeeld kunnen worden. Dan heeft ze een half jaar om voorbereidingen te treffen en de Swaenenborgh om te bouwen. Zo wordt de toegang tot het winkelcentrum beperkt. Het winkelcentrum heeft twee ingangen, een aan de kant van de supermarkt en een aan een plein. Die aan het plein wordt de ingang voor het spellencomplex, waar een ontvangstgedeelte gebouwd gaat worden. De andere ingang blijft zoals die is. Het winkelcentrum doorlopen is er dan niet meer bij. "Het wordt dan net een station. Met een gamepas kom je via de poortjes naar binnen", zegt Smit.

In eerste instantie huurt de Warrior Groep het winkelcentrum voor een half jaar. "Dan willen we kijken of het aanslaat." Als dat het geval is, denkt Warrior Events erover na om wellicht tot koop van het winkelcentrum over te gaan.

Winkelcentrum Swaenenborgh

Het winkelcentrum in het centrum van Meppel staat al jaren grotendeels leeg. Alleen supermarktketen Albert Heijn en slijterij Gall & Gall zitten er nog permanent in. In 2015 verdween de bioscoop uit het pand. De uitbater lag in de clinch met de verhuurder, de Van Herk Groep. Sindsdien zijn bijna alle andere winkels en boetiekjes eruit verdwenen, al dan niet met rechtszaken tegen de eigenaar.

De gemeente zit al jaren met de Swaenenborgh in haar maag. Ze is immers geen eigenaar van het centrum uit de jaren tachtig, dat is Van Herk Groep. Dat is een vastgoedbedrijf in Rotterdam, met bedrijfs- en kantoorpanden door heel Nederland. Tal van gesprekken werden gevoerd tussen de gemeente en de eigenaar. Op het oog lijkt het alsof al die gesprekken tot niets hebben geleid. Kopen was geen optie, een opknapbeurt zat er niet in, slopen ook niet. Boven het winkelcentrum zitten namelijk appartementen.