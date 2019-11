Trein beschoten in Onnen

In Onnen is aan het begin van de nacht een trein beschoten. De trein stond stil en er zaten geen reizigers of medewerkers in.

Bij de beschieting is een ruit gesneuveld. Volgens een woordvoerster van de NS stond de trein op een opstelplaats voor treinen in Onnen. Dat ligt aan de spoorlijn tussen Assen en Groningen."Zoals altijd in dit soort gevallen zullen we aangifte doen en gaan we proberen de schade op de dader te verhalen", aldus de woordvoerster. Wie achter de beschieting van de trein zit, is niet bekend.Eind vorige week zijn twee passagierstreinen in Noord-Brabant beschoten. Daardoor sneuvelden in totaal zes ruiten. Er raakte niemand gewond.Nog dezelfde avond hield de politie twee 15-jarige jongens met balletjespistolen uit Dorst en Breda aan. Ze worden verdacht van vernieling en verboden wapenbezit en moeten zich voor de kinderrechter verantwoorden.Bij Sittard werd maandagavond vanaf een viaduct een stoeptegel op een trein zonder passagiers gegooid. Die miste de trein op een haar, een ruitenwisser van de trein sneuvelde wel.