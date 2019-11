Hollandse topacts staan volgend jaar centraal op Hello Festival in Emmen

Dit zijn de namen die tot nu toe bekend zijn:

Neville Staple Band (The Specials)

Anouk

De Staat

Krezip

Al McKay’s Earth Wind &Fire Experience

De Dijk

Spargo

Indian Askin

Kraantje Pappie

Snelle & Live Band

Joost

Hans de Booij

Kris Barras Band

Suzan & Freek

Daredevils

Gebroeders Scooter

De organisatie maakt vandaag de eerste zestien namen bekend. Dat is ongeveer de helft van het aantal bands en artiesten dat komt, zegt organisator Richard de Groot. "Het is even afwachten wanneer daar de bevestiging van komt, maar er komen nog veel meer namen bij de komende weken."Hello Festival, voorheen bekend als Retropop, veranderde vorig jaar van naam om een breder publiek aan te spreken. "We willen echt een familiefestival zijn voor jongeren en ouderen. Dat papa en mama samen met bijvoorbeeld zoon en dochter komen."Vorig jaar is dat volgens De Groot goed gelukt. "We hebben gezien dat er veel jeugd samen met ouders bij ons op het terrein waren. De jongeren zeggen nu ook: Het is niet meer Retropop, maar het Hello Festival, het is niet meer alleen voor mijn ouders maar ook voor mij. Voor de jeugd komt Kraantje Pappie nog een keer. Ook komen Joost en de Gebroeders Scooter."Om het gezinnen aantrekkelijker te maken, zijn de ticketprijzen omlaag gegaan met 10 procent. Een dagkaart kost nu 57,50 euro. Nieuw zijn de kaarten voor de jeugd. "Tot 16 jaar is dat 25 euro en tussen 16 en 21 jaar is het 45 euro", legt de organisator uit. "Kom je met een vriendengroep van 10 of meer. Dan kost een dagkaart 53,50 en krijgt iedereen er één consumptie bij."Eenkost 99 euro. De kaarten zijn vanaf vandaag te koop. De organisatie hoopt op 30.000 bezoekers. Dat zijn er iets meer dan vorig jaar, toen zijn 27.000 kaarten verkocht.