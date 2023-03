Minder koeien en varkens, meer kippen en geiten gehouden in Drenthe

Ten opzichte van 2017 is het aantal koeien en varkens in de Drentse veestapel afgenomen, terwijl het aantal kippen en geiten toe is genomen. Het aantal geiten maakt een stabiele stijging mee, terwijl het aantal kippen na een piek in 2020 weer langzaam afneemt. Dat blijkt uit cijfers het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Het aantal runderen in Drenthe is vanaf 2017 met 20.000 afgenomen tot 227.000 in 2019, sinds dat jaar is het aantal afgenomen met zo'n 4.000. Het aantal varkens is tussen 2017 geleidelijk afgenomen van 238.000 naar 207.000 in 2022.

In totaal waren in Drenthe 7,8 miljoen kippen in 2022. Het aantal geiten zit inmiddels op 24.000, net zoveel als het jaar daarvoor.