Kinderrechter buigt zich in juni over woningovervallen, volwassenen staan later terecht

Twee jongens van 14 en 17 jaar die verdacht worden van gewelddadige woningovervallen in Assen en Vlaardingen staan in juni voor de kinderrechter. Voor de zaak die achter gesloten deuren wordt behandeld, zijn drie dagen uitgetrokken.

In totaal zitten acht verdachten nog vast voor de overvallen (de zes anderen zijn volwassen). De rechter verlengde vandaag het voorarrest van drie volwassen verdachten met drie maanden.

'Hardhandig te werk'

De groep opereerde volgens het Openbaar Ministerie (OM) in wisselende samenstelling en ging hardhandig te werk. In een woning in Vlaardingen werd een pasgetrouwd stel vastgebonden en beroofd. De vrouw was op dat moment zwanger.

Bewoners van een woning in de buurtschap Anreep, net buiten Assen, werden vastgebonden en geblinddoekt. Eén van hen werd overgoten met brandbare vloeistof en gedreigd in brand te worden gestoken als niet het nummer van de kluis bekend werd gemaakt. De kluis werd niet gekraakt. Ook werd in die periode een woning aan het Van Swinderenhof in Assen overvallen.

Pieter Baan Centrum

De rechtbank verlengde vorige week het voorarrest van een 30-jarige Groninger. Drie mannen uit Enschede (40), Assen (44) en Gasselternijveen (22) hoorden vandaag dezelfde beslissing.

De Assenaar was net weer op vrij van een celstraf van 2,5 jaar voor twee overvallen en zes woninginbraken in Assen. De man overviel een supermarkt en een cafetaria. Volgens zijn advocaat kwamen de daders van de overval op de woning Anreep door hem in beeld. "Hij verklaarde terwijl hij niet hoefde en heeft zich daarmee in de nesten gewerkt", zei de advocaat. De man uit Enschede wordt onderzocht in het Pieter Baan Centrum.