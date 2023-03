Cel voor sportinstructeur voor ontucht en seks met cliënte

Voor het seksueel misbruiken van een dertig jaar jongere cliënte in zijn praktijk is een 55-jarige personal coach en sportinstructeur uit de gemeente Noordenveld veroordeeld tot anderhalf jaar cel. Daarvan is een half jaar voorwaardelijk.

Het Openbaar Ministerie (OM) eist twee weken geleden 21 maanden cel tegen de man. De rechter constateerde dat de man nog steeds in de branche werkzaam is en vindt het daarom noodzakelijk een deels voorwaardelijke straf (als waarschuwing) op te leggen. Bovendien zijn de strafbare feiten begin 2018 gepleegd en is er sprake van een flink tijdsverloop.

Kwetsbare vrouw

De man wist dat hij te maken had met een kwetsbare jonge vrouw die op seksueel gebied met trauma's kampte. Toch stelde de man voor haar een 'positieve seksuele ervaring' te laten beleven.

De vrouw gaf aan dat ze niet wilde, maar de man zette door. Volgens de rechter maakte de man misbruik van zijn overwicht binnen een zorgrelatie. Hij lijkt zijn eigen belang, om seks te willen hebben, te verhullen en toont weinig zelfinzicht, oordeelde de rechter.

Verwijderen van appjes

De vrouw raakte verstrikt in een relatie die zij niet wilde, schetste de officier van justitie twee weken geleden tijdens de rechtszitting. Er knapte iets in haar toen hij haar vroeg alle appjes en foto's te verwijderen, omdat zij suïcidaal was.