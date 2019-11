Gemeente komt met lijst aan kwaliteitseisen voor 't Ruige Veld

De gemeente zegt op die manier de veiligheid en kwaliteit van zorg voor de bewoners van 't Ruige Veld te willen garanderen. Een rechterlijke uitspraak verplichtte de gemeente met de lijst van aanbevelingen te komen.Op 7 november sloot de gemeente de zorginstelling in Rolde, omdat er van alles mis zou zijn, met name op het gebied van openbare orde en veiligheid. De rechter gaf de gemeente geen gelijk, waardoor Altijd Zorg weer terug kon keren."De rechter ziet wel in dat de kwaliteit van zorg onvoldoende is bij deze stichting. Wij hebben op verzoek van de rechter nu een concrete lijst met minimale kwaliteitseisen opgesteld, om daarmee de veiligheid voor cliënten en omgeving zoveel mogelijk te waarborgen", legt burgemeester Anno Wietze Hiemstra van Aa en Hunze uit.Hij vervolgt: "De rechter heeft Altijd Zorg opgedragen om alle door de gemeente verlangde verbeteringen snel en zonder voorbehoud uit te voeren. Daar ga ik ze aan houden. Dat zijn harde eisen. Ze moeten binnen twee weken aantonen dat ze aan de belangrijkste eisen voldoen. Dit zijn doodnormale eisen waar iedere zorginstelling in Nederland zich aan gehouden zou moeten voelen."​"Als onze bevindingen na twee weken zijn dat Altijd Zorg daar niet aan voldoet, wordt het bevel tot sluiting opnieuw uitgevaardigd. De zorg op de locatie in Rolde wordt dan stopgezet en de instelling gesloten.""Dat gaan we redden, geen probleem", zegt Richard Schlichting van Altijd Zorg.De gemeente benadrukt onder meer dat het personeel deskundig moet zijn, dat er plannen moeten zijn voor noodsituaties en dat de veiligheid van bewoners voldoende moet zijn. Aa en Hunze eist dat iedere medewerker een verklaring omtrent gedrag heeft en dat er heldere regels omtrent gebruik en handel in drugs zijn. "Altijd Zorg krijgt meer tijd voor verbeteringen in de geleverde kwaliteit van zorg. Maart 2020 is de deadline."Richard Schlichting heeft de lijst vanmiddag binnen gekregen. "We zijn al geruime tijd bezig om de verbeterpunten door te voeren en om te voldoen aan de kwaliteitseisen. Op het gebied van brandveiligheid en ontruiming voldoen we nu. Ook hebben we huisregels."Over het handelen en gebruiken van drugs is Schlichting fel: "Drugs is hier niet toegestaan en drugsproblemen pakken we aan. Natuurlijk stimuleren we het roken van wiet niet. Er worden geruchten over ons verspreid door ex-medewerkers. die uitlatingen worden tegen ons gebruikt."Hiemstra is niet te spreken over de kwaliteit van zorg die door Altijd Zorg geleverd wordt. Omdat hij de Stichting Altijd Zorg niet op gronden van openbare orde en veiligheid kan wegsturen, wil hij dat doen via handhaving. Permanent wonen mag daar niet en dat is wat er nu wel door Altijd Zorg aan cliënten geboden wordt."Met de handhaving is nog geen start gemaakt. Dat willen we zorgvuldig doen. We zijn ons nog aan het beraden hoe daar mee om te gaan", aldus een woordvoerder van de gemeente Aa en Hunze. Schlichting van Altijd Zorg is daar verbolgen over. "Wij huren het pand van Green DNA. Volgens dat bedrijf voldoen we aan het bestemmingsplan. Daarnaast is het gek dat al onze cliënten zich in de gemeente hebben kunnen inschrijven. Als je op 't Ruige Veld niet permanent mag wonen dan kan je je toch ook niet inschrijven?"Onduidelijkheid en geruchten gaan er ook over de financiële kant van de Stichting Altijd Zorg. Via zorgindicaties komt er nu geen geld binnen. Schlichting wil transparant zijn. "Johan Haverkamp van Haverkamp B.V. uit Enschede heeft in ons geïnvesteerd. Ik ken Johan uit Enschede. Haverkamp is 67 jaar, heeft dag en nacht gewerkt en een prachtig familiebedrijf opgebouwd. Hij heeft in zijn leven altijd mensen geholpen. Hij zag wat in ons plan omdat hij ook een bepaalde visie op de zorg heeft. Hij heeft geïnvesteerd en als zakenman wil hij uiteraard zijn investering terug. Hij blijft achter ons plan staan en kijkt over onze schouder mee."Bij Attenta van de gemeente Aa en Hunze liggen nu 12 hulpvragen van cliënten van 't Ruige Veld. Die worden beoordeeld en aan de hand van gesprekken met de cliënten wordt bepaald of er een zorgindicatie komt.Altijd Zorg biedt beschermd en begeleid wonen, ambulante begeleiding, begeleiding van ex-gedetineerden en ex-verslaafden en van mensen die een taakstraf moeten uitvoeren. De zorgorganisatie is sinds april dit jaar actief. Op de locatie in Rolde zitten 24 cliënten.