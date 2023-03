Iedere wijk in Meppel krijgt een hondenspeelplaats

Ergernissen over hondenpoep en overlast van loslopende honden. De gemeente Meppel heeft daar een plan voor bedacht. Ze wil in iedere wijk en dorp in de gemeente een hondenspeelplaats aanleggen.

Bij wijkregisseurs, wijkplatforms en ook de gemeente zelf krijgt veel vragen van hondenbezitters waar ze hun huisdier los mogen laten lopen. Er zijn hondentoiletten, er zijn zones waar de hond uitgelaten mag worden en er zijn voorzieningen in de gemeente waar je zakjes kan pakken om de hondenpoep op te ruimen. Maar een speelplek voor honden is er in Meppel niet, behalve in de Nieuwveense Landen. Daar is wel zo'n plek, en die trekt hondenbezitters uit heel de gemeente.

In Nieuwveense Landen is een heuveltje gemaakt, een plasje met water, er staat een picknicktafel en het terreintje is omheind met bosjes. De hond mag er los rond lopen. Wel zijn mensen verplicht de hondenpoep op te ruimen. Daar komen nu meerdere plekken van in de gemeente.

Hiervoor trekt de gemeente tot en met 2025 jaarlijks 30.000 euro uit.

Overal opruimen

Behalve nieuwe speelplaatsen voor honden, komt er ook nieuwe regelgeving voor het uitlaten van honden. Het wordt verplicht om overal in de gemeente de uitwerpselen van de hond op te rapen.

Nu zijn er een paar locaties in de gemeente waar dat niet hoeft. De aangewezen gebieden stammen nog uit een tijd, dat het opruimen van hondenpoep meer uitzondering dan regel was, verklaart de gemeente. Maar tijden zijn veranderd. Zo constateert de gemeente dat veel hondenbezitters de poep opruimen, ook in gebieden waar dat nu niet hoeft.