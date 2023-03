's Ochtends nog op de boerderij, 's middags officieel Statenlid

Aan het eind van de ochtend gaat de overall uit en de nette kleding aan. Na een kop koffie aan de keukentafel bij zijn moeder stapt Jansen samen met z'n vriendin in de auto naar Assen.

Het is nog even zoeken naar zijn plek in de Statenzaal. Maar rond kwart voor twee is het dan zover. Nadat hij de zin 'dat verklaar en beloof ik' heeft uitgesproken is Jansen officieel Statenlid.