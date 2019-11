Remer nog altijd in beeld voor EK

In het oranje van Hurry-Up is Remer na een zware knieblessure teruggekeerd binnen de lijnen. De geroutineerde baltovenaar, die lang in de Bundesliga speelde, heeft zich één doel gesteld: het EK in 2020 halen.Tussen 27 en 30 december speelt Oranje een aantal oefenwedstrijden in Roemenië. In Boekarest wacht het thuisland, Macedonië en Algarije.De selectie van Remer voor de trainingsstage is een zet in de goede richting. Hij is nog altijd in beeld bij bondscoach Erlingur Richardsson. Ook positiecollega Rutger ten Velde, die wordt gezien als de grootste concurrent van Remer voor de plaats achter basisklant Jeffrey Boomhouwer, gaat mee naar Roemenië.Tijdens de afgelopen oefeninterland van Nederland vervulde Remer een rol in de dekking. De lange flankspeler heeft als voordeel in de verdediging ook op de uitstappositie uit de voeten te kunnen.Door de bekendmaking van de nieuwe selectie van Richardsson kan Tommie Falke (26) uit Emmen het EK in 2020 uit zijn hoofd zetten. Sinds juni maakt de oud-speler van E&O en Hurry-Up geen deel meer uit van Oranje. Namens Sporting Pelt heeft de hoekspeler al 79 doelpunten gemaakt.