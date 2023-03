Einde Drukkerijmuseum Meppel dreigt door 'nee' gemeente

"De toekomst van het museum ziet er heel somber uit." Stein van Ittersum, voorzitter van het bestuur van het Drukkerijmuseum in Meppel is somber.

Namens het bestuur trekt hij aan de bel. "Als de gemeente Meppel voet bij stuk houdt, zien wij ons als bestuur genoodzaakt over te gaan tot sluiting van het enige geregistreerde museum in Meppel."

Financieel gaat het niet goed. Het museum is extra geld kwijt aan verzekeringen, elektriciteit en gas. Het onderhoud van het pand, wat een Rijksmonument is, kost daarna ook nog eens veel geld. Tegelijk ervaart het museum nog steeds de gevolgen van de coronacrisis. De bezoekersaantallen blijven achter.

Vrijwilligers

Geld aan personeel is het museum overigens niet zo veel meer kwijt. Maar dat komt omdat er nog maar een betaalde medewerker over is over. Dat is niet lang meer. Deze manager stopt met 1 juli. Hij begeleidt en stuurt de vrijwilligers binnen het museum aan. "Zijn honorarium is uiterst bescheiden en staat in geen verhouding met alle werkzaamheden die hij tot nu toe heeft verricht voor het museum", schrijft Van Ittersum.

De manager stopt dan ook vanwege financiële redenen. Vorig jaar had het museum nog een betaalde baliemedewerker, maar haar contract is niet verlengd. Nu zitten vrijwilligers achter de balie.

Verdubbeling of een ton?

Volgens het bestuur van het Drukkerijmuseum is de enige oplossing dat de gemeente haar jaarlijkse subsidie van 26.000 euro verhoogd. Van Ittersum zegt dat een verdubbeling van de subsidie nodig is. Het bestuur heeft bij de provincie aangeklopt, maar zij vindt dat de gemeente aan zet is. Ook cultuurfondsen bieden deze keer niet de helpende hand. "Zij stellen geen gelden beschikbaar voor het opvangen van structurele kosten."

De wethouder heeft in een gesprek aan het museum laten weten dat ze niet bereid is de jaarlijkse bijdrage te verhogen. Tegen de gemeenteraad zegt wethouder Jeannet Bos dat opnieuw. "We kunnen niet de financiële verantwoording voor welke instelling dan ook dragen."

Volgens haar heeft het museum om 80.000 tot 100.000 euro per jaar gevraagd, of anderhalve fte vanuit de gemeente. "Dat is gewoon niet haalbaar", reageert Bos. Wel wijst ze op nieuwe subsidiepotjes waar het museum aanspraak op kan maken. "Maar dat is waarschijnlijk niet genoeg voor het Drukkerijmuseum."

'Toekomst van museum ziet er somber uit'

Van Ittersum is helder over de toekomst van het museum, nu de gemeente geen extra geld uittrekt. "Dan is een scenario dat we een sterfhuisconstructie moeten maken. Het houdt een keer op", concludeert Stein van Ittersum.