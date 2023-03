Vier mannen opgepakt in Hollandscheveld: 'Geblinddoekt afgevoerd'

De politie heeft vanmiddag in Hollandscheveld vier mannen aangehouden na een onderzoek in een pand aan de Jan Bruinsslotstraat. Volgens de politie gaat het om drie mannen uit Polen en een man uit Amsterdam.

De vier verdachten werden opgepakt in de winkelstraat in Hollandscheveld. Ze werden daarna geblinddoekt afgevoerd.

"Ik zag dat een man uit zijn auto werd getrokken en geblinddoekt werd meegenomen door een speciale eenheid van de politie", vertelt een omstander. "De auto waar hij in reed had een buitenlands kenteken. We hebben ze hier nog nooit gezien. Voor we het wisten waren ze ingerekend en vertrokken ze weer. Het gebeurde allemaal razendsnel."