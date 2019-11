Eis: zes jaar cel voor neerschieten schoonzoon in Hoogeveen

Op de ochtend van 28 maart dit jaar belde de man aan bij zijn stiefdochter en schoonzoon aan de Albert Steenbergenstraat in Hoogeveen. Toen zijn schoonzoon in zijn badjas de deur opende, haalde de Assenaar een pistool uit zijn zak, zette het op het bovenbeen van de man en schoot. Het slachtoffer belandde bloedend op de grond. De kogel, die het been had doorboord, vond de politie later terug in de meterkast van het huis.De Assenaar ging er vandoor en werd niet veel later op de Hoogeveenseweg tussen Hoogeveen en Westerbork aangehouden. Toen politieagenten zijn auto zagen, zat de man er al op zijn knieën naast. “Pas op, ik heb het wapen in mijn binnenzak. Het is nog geladen”, riep de man. Een agent haalde het voorzichtig uit zijn jas. In de auto stond een tas met nog 34 patronen.Tijdens de rechtszaak vertelde de man dat hij zich weinig kon herinneren van de bewuste dag. “Het is allemaal vaag, alsof ik het gedroomd heb”, zei hij. Hij wilde naar zijn stiefdochter, omdat ze hem anderhalve week eerder had verteld dat ze ernstig was mishandeld door haar vriend en dat ze uit elkaar waren. De Assenaar wilde dat ze aangifte zou doen. Dat deed de vrouw niet. Twee dagen voor hij naar Hoogeveen reed, hoorde de Assenaar dat zijn stiefdochter terug was bij haar vriend.“Ik wilde naar haar toe om rustig met haar te praten over aangifte doen. Haar vriend ging om met jonge jongens met wapens. Daarom nam ik voor de zekerheid mijn wapen mee”, verklaarde hij. Ook zei de Assenaar dat hij vreesde dat zijn kleindochter uit huis geplaatst zou worden als uit zou komen dat zijn stiefdochter werd mishandeld door haar vriend.Het wapen dat hij meenam, had hij naar eigen zeggen al zo’n tien jaar. “Ik kreeg het van iemand, nadat ik van de politie had gehoord dat ik gevaar liep. Ik heb er nooit mee geschoten en bewaarde het niet in huis”, aldus de Assenaar. Het was een Joegoslavisch wapen uit 1946. Waarom hij er wel meteen mee schoot toen de vriend van zijn stiefdochter de deur opende, kon hij niet uitleggen.Door het schot werd het bot in het bovenbeen van de man verbrijzeld. Ook verloor hij veel bloed. De officier van justitie benadrukte dat de man had kunnen overlijden als de kogel of botsplinters in een slagader waren beland. De man moest worden geopereerd en kreeg pennen in zijn been. Binnenkort moet hij opnieuw onder het mes, omdat het bot niet goed aangroeit, vertelde zijn advocaat.De 60-jarige verdachte gaf aan dat hij getriggerd was door zijn eigen verleden. Hij werd als kind thuis mishandeld en heeft daar een trauma aan overgehouden. Dat kwam boven toen zijn stiefdochter hem over het huiselijk geweld vertelde. Ook kampt hij met andere stoornissen, bleek uit onderzoek. De man gaf aan dat hij graag snel behandeld wil worden, maar de officier van justitie stelt dat hij volledig toerekeningsvatbaar is en dat behandeling best na zijn straf kan.Zijn advocaat Meindert Doornbos vond poging tot doodslag niet te bewijzen. Poging tot zware mishandeling is dat wel volgens hem. Hij pleitte daarom voor een lagere straf.Op 12 december doet de rechtbank uitspraak