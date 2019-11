Omwonenden zonneakker Sleen wijzen vergoeding af

Als het aan ontwikkelaar Solar Proactive uit Tynaarlo ligt, wordt het zonnepark 11 hectare groot. In 2017 verstrekte de gemeente al een omgevingsvergunning, maar die geldt voor tien jaar. Met een wijziging van het bestemmingsplan kan het park er ook 25 jaar staan, zoals Solar Proactive voor ogen heeft.De gemeenteraad beslist binnenkort over een wijziging van de agrarische bestemming naar een dubbelbestemming: agrarisch–zonnepark. Die dubbelbestemming geldt uitsluitend voor de hectares waarop de zonnepanelen komen te liggen. De bestemmingswijziging biedt omwonenden de kans alsnog een procedure te beginnen tegen de plannen.Hans ten Hooven woont in de wijk naast het geplande zonnepark. Hij kwam vorig jaar met twee andere bewoners in verzet en zet door. Hans ten Hooven: “We hebben nu een zienswijze ingediend tegen de wijziging en gaan naar de Raad van State, want de gemeente lijkt te denken dat de initiatiefnemers al zo lang bezig zijn dat het maar moet. Het zou zonde van de kosten zijn.”Solar Proactive biedt Sleen verschillende mogelijkheden. Het dorp kan bijvoorbeeld voor 25 procent participeren. Sleen zou ook kunnen kiezen voor een jaarlijkse vergoeding van 15.000 euro de komende 25 jaar, of voor een bedrag van 210.000 euro in één keer. Daarbij kunnen verenigingen gratis zonnepanelen krijgen en bewoners kunnen panelen met korting kopen.Hans ten Hooven is niet onder de indruk van het aanbod. “Wat ze ook bieden, wij willen het park niet. Wij blijven op ons standpunt staan dat een zonneakker hier een aanslag is op het landschap. We zijn tegen de locatie, niet tegen zonneakkers in het algemeen.""Bovendien heeft de gemeente al 87 procent van de doelstelling in 2040 honderd procent duurzaam te zijn", zegt Ten Hooven. "Dan is er geen noodzaak het restant nu zo snel in te vullen.”Het college van B&W van Coevorden geeft een positief advies over de bestemmingsplanwijziging. Proactive heeft, behalve de vergoedingsregeling voor het dorp, ook een handreiking gedaan door de maximale hoogte van de zonnepanelen te verlagen van 2,5 meter naar 1,5 meter boven het maaiveld. Bovendien komt er een wal omheen met lage begroeiing.Vorig jaar wisten Hans ten Hooven en zijn mede- bezwaarmakers 78 dorpsgenoten van 46 huishoudens achter hun protest te krijgen. Onduidelijk is hoeveel dat er nu zijn. Ten Hooven: "Er heeft nog niemand van hen gereageerd, dus ik neem aan dat ze dezelfde mening hebben."