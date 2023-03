Boeren over een andere boeg: ‘Zorgboerderij naast melkvee vanwege stikstof’

"Het kan niet waar zijn." Dat is wat melkveehouder Gerard Meerkerk uit Emmer-Compascuum dacht toen hij vorig jaar geconfronteerd werd met het stikstofkaartje van minister Christianne van der Wal.

"Het zou het einde van mijn bedrijf hebben ingeluid", aldus Meerkerk. De soep lijkt inmiddels niet meer zo heet te worden gegeten als opgediend. Maar Meerkerk en zijn familie sorteren alvast voor op de klap die gaat volgen op de onontkoombare stikstofmaatregelen. Met de bouw van een zorgboerderij en de aanleg van 14 camperplaatsen verwacht de Compascumer boer zijn bedrijf voor de toekomst veilig te stellen.

De zaken goed voor elkaar en de schapen, of beter gezegd de koeien, staan stevig op het droge. Gerard, zijn vrouw Joyce en hun kinderen Wesly, Nathan, Mariëlle en Ruben zagen de toekomst zonnig in. In 2010 streken zij neer in Emmer-Compascuum en realiseerden aan de Bredesloot een boerenbedrijf met het oog op een verantwoorde toekomst.

'Boertjes'

Gerard legt uit: "We zijn meteen voor een duurzame en energie-efficiënte bedrijfsvoering gegaan. We plaatsten zonnepanelen, alles wordt niet middels gas maar elektrisch aangedreven en onze woning wordt verwarmd met restwarmte die vrijkomt bij de melkproductie." Met het dierenwelzijn zat het ook wel snor. Ruimte voor de 220 koeien die het bedrijf rijk is. Het voedsel bevat een minimum aan eiwitten om de 'boertjes' van de dieren tot een minimum te beperken. De mestopslag bevindt zich onder een emissiearme vloer die de uitstoot van CO2 binnen de perken te houden. "Bovendien zitten we op deze plek ver van natuurgebieden en bewoning. Niemand heeft hier last van ons." Bovendien hebben zowel Wesly als Mariëlle te zijner tijd wel oren naar de overname van het bedrijf.

Als een bom

En toen was er opeens die beruchte stikstofkaart van het Rijk die de boel flink op zijn kop zette. De kaart gaf aan op welke plekken de hoeveelheid stikstof in de bodem moest worden teruggebracht. Boeren reageerden laaiend, maar Meerkerk was vooral verbijsterd. "Het sloeg in als een bom. Voor mij betekende het terugschroeven van onze veestapel met bijna 50 procent. Dat betekende einde bedrijf."

Die stikstofkaart is alweer van tafel. Maar dat er beperkende maatregelen komen, staat als een paal boven water. "We zijn daarom gaan nadenken over onze toekomst. Hoe houden we onze verdiensten op peil als we straks mogelijk toch moeten inperken of afschalen." Het idee voor de zorgboerderij en de camperplaatsen werd toen geboren.