Drenthe Toen: verhalen over vergeten markante Drenten

"De kopstukken uit de Drentse geschiedenis vergeten we niet, maar zoveel mensen belanden gaandeweg achter de horizon. Ik wil ze eventjes ontrukken aan de vergetelheid", aldus historicus Brood die het maar moeilijk kiezen vond tussen alle prachtverhalen die hij tegenkwam."Een mooi voorbeeld is de architect die, beschuldigd van bakstenen-diefstal, naar elders vertrok maar pas nadat hij een pracht van een kerk had neergezet. Of de jonggestorven aannemer die nooit geëerd werd voor het kanaal dat zijn geesteskind was. En de professor die vanaf zijn voorname huis bij Roderwolde te paard naar de collegezaal galoppeerde", somt Paul Brood op.Samen met Paul Brood gaan met de auto op weg naar de volgende locatie. Het is even zoeken, het huis ligt zeer afgelegen, bij de Onlanden. Bij het huis de Waalborg aangekomen vertelt Brood: "Hier woonde professor Seerp Gratama, een bevlogen docent. Het verhaal gaat dat hij doorging met lesgeven tot hij zo oud was, dat zijn studenten hem naar en van het spreekgestoelte moesten dragen."In Schipborg vinden we, in café het Keerpunt, de ring waarmee deserteur en moordenaar Link aan de muur van de kroeg werd vastgeketend. Brood: En wat dacht je van de man die de oudste kaarsrechte grens ter wereld vaststelde? Of van de flamboyante Asser liberaal die het bracht tot de Tweede Kamer en daar Drenthe op de agenda zette? En nog veel meer moois. Voor mij bracht deze zoektocht ook veel verrassingen mee."Op zondag 1 december de eerste aflevering van de serie gesprekken met Paul brood onder de titel "Man en plaats" in het radio programma Drenthe Toen, tussen 14.00 en 16.00 uur, daarna te beluisteren via de podcast en uitzending gemist.