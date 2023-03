Omwonenden overvallen door komst Paradijsvogelwijkje in Emmen

Zowel inwoners van de wijk Westenesch als het woonwagenkamp De Ark voelen zich overvallen door het plan om daklozen op te vangen aan de Schietbaanweg in Emmen. De gemeente Emmen meldde vorige week een pand en de omliggende grond te hebben gekocht om hier deze zogenoemde 'paradijsvogels' onder te brengen in acht units. "Deze gang van zaken is verrassend te noemen", aldus voorzitter Bas Holtrup van Dorpsbelangen Westenesch.

De beoogde locatie bestaat nu nog uit een woonhuis met omliggende tuin, waar twee jaar geleden een hennepkwekerij werd aangetroffen. Het huis zou via een veiling worden verkocht, maar voordat het zo ver kwam kocht de gemeente het pand op. Begin vorig jaar liet de gemeente al weten op zoek te zijn naar een locatie voor het zogenoemde Paradijsvogelsproject. Dit richt zich op de opvang van dak- en thuislozen die overlast of onrust veroorzaken. Vaak ervaren deze mensen meerdere problemen op psychiatrisch of sociaal vlak. In andere gevallen speelt het gebruik van drugs en alcohol een rol.

Zeer geschikt

Volgens de gemeente is deze locatie een geschikte plek zeer geschikt. Het bevindt zich op een randlocatie. Westenesch bevindt zich op enkele honderden meters er vandaan, maar de N381 (Frieslandroute) vormt een scheiding tussen beide. Verder zit de locatie goed verstopt in het groen, meent de gemeente.

Onder embargo

Omwonenden zijn er niet helemaal gerust op. Vooral niet daar waar het op de communicatie aankomt. Dorpsbelangen Westenesch hield vorige week maandag haar jaarvergadering. "Rond half vier kregen we het nieuws te horen van de gemeente", aldus Holtrup. "We hebben de gemeente meteen om meer informatie gevraagd, maar die wilden ze aanvankelijk alleen onder embargo geven." Na enig aandringen ontvangt het dorpsbestuur pal voor de vergadering een brief waarvan de inhoud gedeeld mag worden met bewoners. In de brief wordt melding gemaakt van een informatieavond op 3 april in café Het Wapen van Emmen.

Naar gevoel

Holtrup: "De wijze van communiceren gaan we dan zeker aan de orde stellen. We voelen ons enigszins overvallen door dit initiatief." Bovendien heeft de aankoop door de gemeente bij sommige inwoners gezorgd voor een naar gevoel, aldus de dorpsvoorzitter. "Vanuit het dorp was er ook belangstelling voor het pand. Vanuit de gemeente werd gezegd dat partijen de veiling maar moesten afwachten. En dat kaapt de gemeente de woning voor de neus van anderen weg. Dat is niet sympathiek."

Volgens Holtrup is het moeilijk te bepalen of het dorp faliekant voor of tegen het plan is. "Dat moet blijken uit de informatieavond en het verhaal van de gemeente zelf. We weten nog niet alles. Als Dorpsbelangen kunnen en gaan we nu niet een standpunt namens iedereen innemen."

Consequenties